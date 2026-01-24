Lotta incoronati i campioni italiani nello stile libero e nella femminile

Al PalaPellicone di Ostia si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti 2026 di lotta, con le gare di stile libero e femminile. Circa 200 atleti si sono confrontati nelle prime sfide, disputando le prime 20 medaglie nazionali in palio. L’evento rappresenta un'importante occasione per gli atleti italiani di affrontare le proprie sfide in una competizione di rilievo.

Al PalaPellicone di Ostia si sono aperti i Campionati Italiani Assoluti 2026 di lotta: nella prima giornata di sfide spazio allo stile libero ed alla femminile, con circa 200 atleti che si sono contesi i primi 20 titoli nazionali in palio. Nello stile libero la classifica a squadre premia il Gruppo Lottatori Livornesi, che si impone con 76 punti, grazie a due successi, una finale persa e ben otto bronzi, davanti ad Esercito Roma, secondo, e Wrestling Liuzzi Napoli, terzo. Nella femminile, invece, la graduatoria per società va alle Fiamme Oro Roma, che la spuntano grazie a tre titoli nazionali ed una finale persa.

