A Firenze il concerto sul tetto in stile Beatles con gli Star Club VIDEO

A Firenze, un gruppo di musicisti ha ricreato il famoso concerto sul tetto degli Apple Studios, in stile Beatles. La sera di ieri, gli Star Club hanno portato sul palco un’interpretazione fedele di quell’evento storico. Il pubblico ha assistito a una performance energica e coinvolgente, in una cornice insolita e suggestiva. La band ha riproposto le canzoni dei Fab Four, facendo rivivere un momento leggendario della musica britannica.

