A Hollywood rivive il mito di Anna Magnani | l’8 marzo l’apertura di Los Angeles Italia 2026

A Hollywood torna a risplendere il mito di Anna Magnani. L’8 marzo si apre ufficialmente il festival Los Angeles, Italia 2026, dedicato al cinema, alla moda e all’arte italiani. L’evento celebra i 70 anni dall’Oscar vinto con La Rosa Tatuata e gli 80 anni di Roma Città Aperta, due pietre miliari che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale.
La leggenda di Anna Magnani rivivrà a Hollywood in occasione del 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, che celebra un anno di ricorrenze fondamentali per la storia del cinema italiano e internazionale: il 70° anniversario della vittoria dell’Oscar come Miglior Attrice per La Rosa Tatuata di Daniel Mann (1956) e gli 80 anni di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini, capolavoro assoluto del Neorealismo presentato al Festival di Cannes. Le celebrazioni, promosse dall’Istituto Capri nel Mondo, avranno luogo dall’8 al 14 marzo, alla vigilia della Notte degli Oscar (domenica 15 marzo), e si svolgeranno nello storico TCL Chinese Theatre di Hollywood, segnando simbolicamente l’avvio di un’edizione speciale di Los Angeles, Italia, ampiamente rilanciata dai media internazionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Il mito di Brigitte Bardot rivive sugli schermi di Capri Hollywood: ““Il disprezzo” di Jean-Luc Godard, girato sull’Isola Azzurra nel 1963, evento speciale alla Certosa
A Capri Hollywood, il mito di Brigitte Bardot rivive attraverso la proiezione de “Il disprezzo” di Jean-Luc Godard, girato sull’Isola Azzurra nel 1963.
