A Hollywood rivive il mito di Anna Magnani | l’8 marzo l’apertura di Los Angeles Italia 2026

A Hollywood torna a risplendere il mito di Anna Magnani. L’8 marzo si apre ufficialmente il festival Los Angeles, Italia 2026, dedicato al cinema, alla moda e all’arte italiani. L’evento celebra i 70 anni dall’Oscar vinto con La Rosa Tatuata e gli 80 anni di Roma Città Aperta, due pietre miliari che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale.

