Acli torna LaborDì orientamento per 1.600 giovani
Torna a Roma LaborDì, l'evento promosso dalle Acli di Roma dedicato all'orientamento professionale dei giovani. La giornata si propone di favorire l'incontro tra giovani e mondo del lavoro, offrendo opportunità di confronto, orientamento e crescita professionale per circa 1.600 partecipanti.
(Adnkronos) – Torna a Roma LaborDì, la giornata promossa dalle Acli di Roma dedicata all’incontro tra giovani e mondo del lavoro. La quarta edizione si è svolta oggi all’Auditorium della Tecnica e ha coinvolto circa 1.600 studenti del quarto e quinto anno di oltre 20 istituti superiori di Roma e provincia. L’iniziativa, che gode del . Nessun post correlato. Webmagazine24.it
Acli, torna LaborDì, orientamento per 1.600 giovani - Torna a Roma LaborDì, la giornata promossa dalle Acli di Roma dedicata all’incontro tra giovani e mondo del lavoro. notizie.tiscali.it
Giovani e lavoro: Acli Roma, torna martedì 16 dicembre “LaborDì” - Torna anche quest’anno, Il prossimo martedì 16 dicembre, per la sua quarta edizione, il “LaborDì”, la giornata, ospitata dall’Auditorium della Tecnica dell’Eur e promossa dalle Acli di Roma e provinci ... agensir.it
A SAN LORENZO DI VALDIERI RITORNA LA “FESTA DI NATALE” Sabato 13 dicembre, nella piccola frazione di San Lorenzo di Valdieri, ritorna la “Festa di Natale” un evento organizzato dal circolo Acli San Lorenzo e Desertetto, in collaborazione con la p - facebook.com facebook