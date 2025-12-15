Acli torna LaborDì orientamento per 1.600 giovani

Torna a Roma LaborDì, l'evento promosso dalle Acli di Roma dedicato all'orientamento professionale dei giovani. La giornata si propone di favorire l'incontro tra giovani e mondo del lavoro, offrendo opportunità di confronto, orientamento e crescita professionale per circa 1.600 partecipanti.

(Adnkronos) – Torna a Roma LaborDì, la giornata promossa dalle Acli di Roma dedicata all'incontro tra giovani e mondo del lavoro.  La quarta edizione si è svolta oggi all'Auditorium della Tecnica e ha coinvolto circa 1.600 studenti del quarto e quinto anno di oltre 20 istituti superiori di Roma e provincia.

