Lorenzo Musetti tornerà in campo a Indian Wells? Ultimi controlli positivi arriva l’ok dei medici

Lorenzo Musetti ha ricevuto il via libera dopo recenti controlli medici, che hanno escluso problemi di salute e gli hanno permesso di tornare in campo. La causa principale di questa decisione è stata la sua pronta ripresa dopo un infortunio che lo aveva fermato nelle settimane scorse. L’atleta si prepara ora a partecipare al primo Masters 1000 della stagione, in programma dal 4 al 15 marzo a Indian Wells.

© Oasport.it - Lorenzo Musetti tornerà in campo a Indian Wells? Ultimi controlli positivi, arriva l’ok dei medici

Ci sarà con ogni probabilità anche Lorenzo Musetti a Indian Wells in occasione del primo Masters 1000 della stagione, in programma dal 4 al 15 marzo. Il tennista toscano sembra aver recuperato infatti finalmente dall’infortunio muscolare rimediato lo scorso 28 gennaio a Melbourne e avrebbe ricevuto il via libera dei medici per tornare in campo. Il numero 5 del ranking mondiale, costretto a ritirarsi in vantaggio di due set a zero contro Novak Djokovic nei quarti degli Australian Open, si è fermato per diverse settimane rinunciando all’intera tournée sudamericana a causa di un problema muscolare all’ileo-psoas della gamba destra che gli ha impedito di prendere parte ai tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Acapulco. 🔗 Leggi su Oasport.it Musetti tornerà a Indian Wells: positivi gli ultimi esamiLorenzo Musetti riprende a giocare dopo aver superato un infortunio muscolare che lo aveva fermato all’Australian Open. Djokovic out a Doha: torna direttamente a Indian Wells?Novak Djokovic salta l'Atp 500 di Doha. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Musetti tornerà a Indian Wells: positivi gli ultimi esami; Musetti pronto a tornare in campo: giocherà a Indian Wells; Fognini torna in campo a Tenerife: Perlas bella mossa di Musetti, Sinner ripartirà alla grande. Poi il retroscena su Ballando con le...; Musetti torna a Indian Wells, Paolini a Merida per ritrovarsi. A Santiago tanta Italia: Berrettini e Darderi. Musetti tornerà a Indian Wells: positivi gli ultimi esamiLorenzo ha recuperato dall'infortunio muscolare che l'ha costretto al ritiro nei quarti dell'Australian Open. Ora è pronto a partire per la trasferta americana ... msn.com Musetti, esami ok: giocherà l'Atp Indian WellsLorenzo Musetti ha recuperato dall'infortunio avuto nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic e tornerà in campo al Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 15 marzo su Sky ... sport.sky.it LE CLASSIFICHE DEGLI AZZURRI AGGIORNATE ATP E WTA TOP 10 23-2-26 Jasmine Paolini torna al numero 7 del mondo, tra gli uomini, Jannik Sinner resta saldo al numero 2 e Lorenzo Musetti blinda la sua storica Top 5, il nostro Matteo Berrettini rim - facebook.com facebook TENNIS | Lorenzo Musetti ha battuto 6-2 7-5 6-4 Taylor Fritz conquistando i quarti di finale dell'Australian Open, in cui domani sfiderà Novak Djokovic. Per l'ultima sfida degli ottavi, si affronteranno Jannik Sinner e Luciano Darderi. #ANSA x.com