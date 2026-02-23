Musetti tornerà a Indian Wells | positivi gli ultimi esami

Lorenzo Musetti riprende a giocare dopo aver superato un infortunio muscolare che lo aveva fermato all’Australian Open. La causa del suo rientro è la negatività agli ultimi esami medici, che gli permettono di tornare in campo. Il tennista si prepara ora a disputare il torneo di Indian Wells, dove punta a migliorare il suo risultato precedente. La sua presenza è confermata e i fan attendono il suo debutto.

Lorenzo Musetti tornerà in campo a Indian Wells. Gli ultimi controlli hanno sciolto le riserve: il numero 5 del mondo è pronto a fare il suo rientro nel circuito, dopo l'infortunio subito durante i quarti all'Australian Open, quando era in vantaggio di due set a zero contro Djokovic. Il guaio muscolare all'ileo-psoas della gamba destra, oltre a privarlo di una storica semifinale nel primo Slam della stagione, lo ha costretto a saltare la trasferta sudamericana. Musetti è tornato nella sua Carrara per la riabilitazione, nel centro Fisiorehab360 di Damiano Fiorucci, il suo preparatore atletico, poi ha ripreso in mano la racchetta, allenandosi con il coach Simone Tartarini (l'altro coach, José Perlas, si aggrega in seguito).