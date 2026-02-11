Novak Djokovic salta l'Atp 500 di Doha. L’atleta serbo preferisce prendersi qualche settimana di pausa e non parteciperà al torneo in Qatar. Per ora, non ci sono indicazioni precise sul suo ritorno in campo, ma si parla di un possibile ritorno a Indian Wells.

Roma, 11 febbraio 2026 – Novak Djokovic non sarà presente all' Atp 500 di Doha. Il serbo, infatti, ha scelto di prendersi ancora qualche settimana di pausa prima del ritorno in campo. Dopo un Australian Open giocato da protagonista, con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, Nole ha deciso di restare fermo per tutto il mese di febbraio, per ricaricare le batterie e farsi trovare pronto per gli impegni americani di marzo. In Australia, il serbo ha dimostrato di poter essere ancora un protagonista di questo sport: dopo i primi tre turni superati senza problemi (contro Martinez, Maestrelli e van de Zandschulp ), nel quarto non è dovuto nemmeno scendere in campo, dato che Mensik si è ritirato per un problema fisico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Djokovic out a Doha: torna direttamente a Indian Wells?

