L' ordine raccoglie 3661 euro per ' Medici senza frontiere'

L'Ordine dei Medici di Caserta ha raccolto 3.661 euro per Medici Senza Frontiere durante un evento benefico organizzato il 23 dicembre a Palazzo Paternò. La somma deriva dalle donazioni dei partecipanti e sarà destinata a sostenere le emergenze sanitarie nel mondo. La scelta di questa causa ha coinvolto numerosi professionisti e cittadini, che hanno deciso di contribuire con entusiasmo. La cifra finale testimonia l'impegno della comunità locale in iniziative di solidarietà.

La somma rappresenta il ricavato della serata solidale che ha registrato la partecipazione di oltre 300 professionisti, testimoniando ancora una volta la forte sensibilità della comunità medica casertana verso le tematiche umanitarie e sociali. Il Consiglio direttivo dell'Ordine, guidato dal presidente Carlo Manzi, insieme con la Commissione Giovani Professionisti, ha ufficialmente consegnato il contributo all'associazione, consolidando un impegno che va oltre la dimensione professionale per abbracciare pienamente i valori della solidarietà e della responsabilità sociale. Le parole del presidente Manzi: "I medici e gli odontoiatri hanno manifestato grande sensibilità anche quest'anno, scegliendo di dare un contributo e un sostegno all'impegno quotidiano di Medici senza Frontiere, organizzazione che fornisce soccorso sanitario e assistenza a persone in tutti i luoghi del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito.