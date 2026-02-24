L’Opening Party di TV Sorrisi e Canzoni inaugura la 76ª edizione del Festival di Sanremo tra ospiti premi e colpi di scena

L’Opening Party di TV Sorrisi e Canzoni ha attirato molte celebrità, perché celebra l’inizio del Festival di Sanremo. Durante la serata, sono stati consegnati premi e sono arrivati ospiti speciali, creando un’atmosfera di festa. La musica e le risate hanno animato l’evento, che ha dato il via ufficiale alla manifestazione. La festa si è conclusa con un’anticipazione delle serate che verranno.

. Oltre 530 invitati, la consegna dei Telegatti a Carlo Conti e Laura Pausini, un flash mob sorprendente e una notte di musica hanno inaugurato ufficialmente la 76ª edizione del Festival nella prestigiosa cornice del Royal Hotel. Una serata intensa e ricca di emozioni ha segnato l'inizio della settimana più attesa della musica italiana. L'Opening Party organizzato da TV Sorrisi e Canzoni ha dato il via alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, riunendo artisti, conduttori e protagonisti dello spettacolo in un evento esclusivo.