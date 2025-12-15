Dargen D’Amico è tra i concorrenti della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il rapper e songwriter si prepara a esibirsi sul palco dell’Ariston con il brano “AI AI”, un’anticipazione della sua partecipazione a uno degli eventi musicali più prestigiosi d’Italia.

ph. Lorenzo Barassi SANREMO – Dargen D’Amico, tra i concorrenti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, porterà sul palco dell’Ariston il brano “AI AI”. Il brano è già disponibile in presave. L’artista torna a Sanremo a due anni di distanza dall’ultima volta, portando con sé il suo carisma e il suo stile musicale unico. La sua sarà la terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana, dopo quella nel 2022 con “Dove Si Balla”, diventata una vera e propria hit che ha raggiunto per ben 7 volte la certificazione Disco di Platino, e quella nel 2024 con “Onda Alta”, ad oggi Disco di Platino. Lopinionista.it

