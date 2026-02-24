Longevità in Europa | dove si vive di più e dove l’aspettativa di vita rallenta

Un’analisi su 450 regioni europee rivela che il Nord Italia registra un aumento dell’aspettativa di vita, mentre zone della Germania orientale e alcune aree del Regno Unito mostrano segnali di rallentamento. La causa principale sembra essere l’accesso ai servizi sanitari e le condizioni di vita, che differiscono significativamente tra le diverse aree. La ricerca evidenzia come alcuni territori continuino a migliorare, mentre altri incontrano ostacoli nel progresso sanitario. La situazione rimane complessa e varia da regione a regione.

L'aspettativa di vita in Europa ha smesso di crescere in modo uniforme. Mentre alcune regioni continuano a guadagnare mesi di vita ogni anno, altre hanno visto fermarsi i progressi o addirittura invertire la rotta. A mappare questa frattura è uno studio pubblicato su Nature da quattro ricercatori francesi dell'Ined e del CNRS, che hanno analizzato 450 regioni dell'Europa occidentale dal 1992 al 2019. Il risultato smonta l'idea di un'Europa che invecchia in modo omogeneo e rivela invece un continente sempre più diviso sulla longevità. "Il primo dato che emerge è che i limiti della longevità umana non sono ancora stati raggiunti", scrivono gli autori su The Conversation. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Toscana, si vive meglio e più a lungo: aspettativa di vita a 84 anni, tornata sopra il livello pre-CovidIn Toscana le persone vivono in media 84 anni, un dato che supera il livello pre-Covid e si conferma più alto rispetto alla media nazionale.

Leggi anche: Qualità della vita, Trento è dove si vive meglio: ecco la posizione di Roma e Milano

Argomenti correlati

Longevità: il segreto non è la medicina, è dove nasci; Fino a che età possiamo vivere? Non abbiamo ancora raggiunto il limite.

Longevità in Europa: dove si vive di più e dove l’aspettativa di vita rallentaUno studio sull'aspettativa di vita in Europa rivela in quali aree si vive più a lungo e dove invece la longevità sta diminuendo. gazzetta.it

Longevità: il segreto non è la medicina, è dove nasciPer oltre un secolo e mezzo, l’aspettativa di vita è aumentata costantemente nei paesi più ricchi, con spettacolari progressi nel XX secolo grazie al calo delle malattie infettive e ai progressi della ... beppegrillo.it

Silvio Garattini, oncologo, farmacologo, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’ di longevità se ne intende. Ha appena pubblicato il libro ‘Non è mai troppo tardi’ (Piemme editore). Un testo in cui, dati alla mano, racconta com - facebook.com facebook