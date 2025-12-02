È stata pubblicata la nuova edizione dell’indagine sulla “Qualità della Vita 2025”, la storica graduatoria che misura il livello di benessere della popolazione italiana, stilata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” Probabilmente non è neanche una novità, ma che le provincie del Nord Est fossero quelle a offrire una qualità della vita migliore dell’intero Paese non lo scopriamo certo oggi. Questa è la fotografia che emerge dall’ultimo rapporto stilato dal noto quotidiano economico italiano che incorona sul podio proprio Trento, Bolzano e Udine, prime tra tutte le 107 provincie italiane. Una classifica che inoltre sottolinea ancora una volta una divisione tra Nord e Sud e, nonostante un netto miglioramento rispetto allo scorso anno, regola la Capitale dietro tutte le altre maggiori città. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Qualità della vita, Trento è dove si vive meglio: ecco la posizione di Roma e Milano