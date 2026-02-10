Toscana si vive meglio e più a lungo | aspettativa di vita a 84 anni tornata sopra il livello pre-Covid

In Toscana le persone vivono in media 84 anni, un dato che supera il livello pre-Covid e si conferma più alto rispetto alla media nazionale. La regione si distingue anche per una minore probabilità di morire per le principali malattie. Un miglioramento che si riflette nella qualità della vita dei residenti, che si sentono più in salute e più longevi.

Firenze, 11 febbraio 2026 – In Toscana si vive bene, più a lungo della media italiana e con una probabilità minore di morire per le principali patologie. È il quadro che emerge dall’aggiornamento dell’ultimo rapporto Welfare e salute in Toscana, in cui Ars, l’Agenzia regionale per la sanità, analizza l’anno 2024 mettendo in fila i principali indicatori di salute. I dati sono stati presentati a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale. Con il presidente Eugenio Giani erano presenti Fabio Voller, coordinatore dell’Osservatorio di epidemiologia dell’Agenzia regionale di sanità, e Federico Gelli, direttore sanità, welfare e coesione sociale della Regione nonché commissario di Ars. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'ultimo rapporto di Ars, l'agenzia regionale per la sanità, mostra che la salute dei toscani sta migliorando.

Secondo l'OCSE, l'aspettativa di vita media globale supera gli 84 anni, con l’Italia in testa alla classifica.

Rapporto Ars (Agenzia regionale per la sanità): in Toscana si vive bene e più a lungo

