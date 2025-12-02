Innovazione assessore Guidesi | Pubblico e privato insieme per Lombardia vincente

(Adnkronos) – “La combinazione pubblico-privato è la ricetta vincente dell’ecosistema lombardo. Il pubblico cerca di mettersi a disposizione per continuare ad innovare per restare competitivi a livello internazionale”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, partecipando oggi a Milano, a Building the change, l’evento annuale di Federated innovation Mind che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Innovazione, assessore Guidesi: “Pubblico e privato insieme per Lombardia vincente”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La sindaca Castelletti affida il Musil all’assessore Poli per integrare cultura, sviluppo economico, turismo e innovazione in un’unica regia. #AndreaPoli #Brescia #delega #giunta #LauraCastelletti #Musil #politica - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di @RegLombardia interviene per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico @polimi: "Il Politecnico è emblema dell'eccellenza del sistema universitario lombardo, per la capacità di Vai su X

Innovazione, assessore Guidesi: "Pubblico e privato insieme per Lombardia vincente" - Il pubblico cerca di mettersi a disposizione per continuare ad innovare per restare compe ... Secondo lanuovasardegna.it

L’assessore regionale Guidesi ospite di Confindustria Lecco e Sondrio - L’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi è intervenuto lunedì 17 novembre alla riunione del Consiglio Generale di Confindustria Lecco e Sondrio, introdotto dal presidente dell’Assoc ... Segnala primalavaltellina.it

Regione Lombardia lancia le Zone di Innovazione e Sviluppo/ Guidesi “Valorizziamo le specialità territoriali” - Regione Lombardia lancia le Zone di Innovazione e Sviluppo: un progetto per stimolare la crescita delle imprese e dei territori ... Da ilsussidiario.net

REGIONE LOMBARDIA LANCIA LE ‘ZONE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO’ (ZIS). FONTANA E GUIDESI: NUOVO STRUMENTO PER VALORIZZARE L’ECONOMIA DEI TERRITORI - Rafforzare la competitività della Lombardia sugli scenari globali valorizzando ... Come scrive mi-lorenteggio.com

La Lombardia lancia le Zone di Innovazione e Sviluppo, Guidesi: "C'è ancora potenziale economico inespresso" - Le Zis rappresentano la nuova strategia della Regione per valorizzare le specificità economiche dei singoli territori, Guidesi: "A sostegno delle ... affaritaliani.it scrive

Cosa sono le Zis, le zone di innovazione e sviluppo con cui Regione Lombardia vuole ridisegnare la geografia delle imprese del futuro - Le Zis sono state individuate come modello per una maggiore integrazione tra soggetti diversi a vantaggio della competitività. Scrive wired.it