Decreto Flussi il click day lombardo | colf e badanti solo a una famiglia su tre

Il decreto Flussi ha provocato un grande afflusso di richieste ieri in Lombardia, con il click day dedicato a colf e badanti. La causa è l’apertura delle domande online, che ha portato migliaia di persone a tentare di ottenere un permesso di soggiorno. Solo una famiglia su tre è riuscita a completare la procedura e ad assumere una badante o una collaboratrice domestica. La procedura si è conclusa in poche ore, lasciando molti senza risposta. La situazione rimane complessa e ancora da definire.

Milano, 19 febbraio 2026 – Ultimo click day del Decreto Flussi 2026: ieri è stata la volta di colf e badanti. Nel complesso, il Decreto Flussi dovrebbe portare in Italia 497.550 cittadini di Paesi terzi, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, tra il 2026 ed il 2028. Ieri, come spiegato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state attribuite 13.600 quote a livello nazionale, a fronte, però, di 49mila istanze. Per il 2027 le quote saliranno a 14mila e a 14.200 nel 2028. Esiste inoltre una procedura fuori quota, fino a 10mila ingressi l’anno nel triennio 2026-2028, riservata a situazioni particolari come assistenza a over 80, persone con disabilità o bambini sotto i sei anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

