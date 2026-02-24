Lombardia | croci a rischio legge per salvarle e rivalorizzarle

Una proposta di legge in Lombardia nasce per salvare le croci, minacciate da normative che ne limitano l’uso. La causa risiede nelle restrizioni legali che mettono a rischio questi simboli religiosi, presenti da decenni nelle piazze e nelle scuole della regione. Il progetto mira a garantire la presenza delle croci e a riconoscerne il valore storico e culturale. L’iniziativa ha già suscitato reazioni tra cittadini e associazioni religiose.

Dalla Brianza parte una proposta di legge per tutelare e valorizzare i simboli cristiani in Lombardia. Il consigliere regionale Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega, ha presentato al Pirellone un'iniziativa che punta a mappare e restaurare croci, edicole votive e santuari, spesso bersaglio di atti vandalici. L'obiettivo è promuovere questi simboli come parte integrante del paesaggio e dell'identità lombarda, organizzando eventi con il coinvolgimento di comuni, parrocchie e associazioni. La proposta arriva in un momento di dibattito acceso sull'identità culturale della regione. Corbetta critica la gestione delle festività islamiche da parte di alcuni amministratori locali del Pd, che secondo lui celebrano con enfasi l'inizio del Ramadan mentre trascurano tradizioni cristiane come la Quaresima o il Carnevale Ambrosiano.

