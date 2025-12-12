Sciopero generale in Lombardia Metro bus e tram a rischio a Milano La diretta

Oggi, venerdì 12 dicembre, la Lombardia si prepara a un importante sciopero generale indetto dalla CGIL, con possibili disagi su metro, bus e tram a Milano. L'evento coinvolge l'intera regione e potrebbe influenzare significativamente il trasporto pubblico, richiamando l'attenzione sulla mobilitazione sindacale e le questioni sociali del momento.

Milano, 12 dicembre - Oggi, venerdì 12 dicembre il sindacato CGIL ha proclamato uno sciopero generale nazionale. Disagi in vista dunque per chi si sposta abitualmente con la metropolitana (linea rossa M1, linea verde M2, linea gialla M3, linea blu M4 e linea lilla M5) o con autobus e tram come fa sapere Atm sul proprio sito internet. Manifestazione a Milano. Fitta la rete di manifestazioni in Lombardia: Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, sarà a Milano. Qui il concentramento è previsto alle ore 9.00 in Porta Genova da dove partirà il corteo che raggiungerà Piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati Cortei in Lombardia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero generale in Lombardia. Metro, bus e tram a rischio a Milano. La diretta

