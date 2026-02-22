Referendum Giustizia | Mesagne sfida il voto magistrati a confronto

A causa del forte interesse popolare, Mesagne ha visto un acceso confronto tra magistrati sul referendum giustizia. I giudici locali hanno spiegato le differenze tra le proposte, sottolineando come le scelte influiranno sulle attività quotidiane degli operatori del settore. La discussione si è concentrata sulle possibili conseguenze per la tutela dei diritti e l’efficienza del sistema giudiziario. La cittadina si prepara a votare consapevolmente, valutando attentamente le proposte in campo.

Mesagne al bivio della giustizia: un confronto tra magistrati per un voto consapevole. Mesagne, pittoresca cittadina della provincia di Brindisi, ha ospitato un acceso dibattito sulle implicazioni del prossimo referendum sulla giustizia. Sabato 21 febbraio 2026, l’auditorium del castello normanno-svevo ha fatto da sfondo a un confronto tra i magistrati Pierpaolo Montinaro e Simone Orazio, volto a fornire agli elettori gli strumenti necessari per una scelta informata e consapevole. L’iniziativa, promossa dai comitati Giusto Dire No e Società Civile per il No al Referendum Costituzionale, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la riforma della giustizia e le sue possibili conseguenze, in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni è particolarmente fragile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

