Logistica e infrastrutture | Un fattore vincente sul quale si può investire

Roberto Cardinali, presidente di Confindustria Marche, evidenzia che le carenze nelle infrastrutture di trasporto e logistica frenano la crescita delle aziende locali. La congestione delle strade e le tempistiche di consegna rallentano le esportazioni e aumentano i costi operativi. Questi problemi si riflettono sulla capacità delle imprese di competere efficacemente sui mercati nazionali e internazionali. La mancanza di investimenti concreti in queste aree blocca spesso il potenziale di sviluppo del territorio.

Roberto Cardinali, presidente Confindustria Marche, quali sono oggi i principali nodi infrastrutturali nelle Marche che limitano la competitività delle imprese marchigiane sui mercati nazionali ed esteri? "Migliorare le infrastrutture fisiche e immateriali è uno degli aspetti cruciali per l'attrattività del territorio e la competitività delle imprese. Anche per questo siamo stati convinti promotori dell'istituzione da parte della Regione di un tavolo per la politica industriale e della cabina di regia per le infrastrutture. Servono ancora investimenti strategici per un cambio di passo e per dare piena attuazione al Piano".

