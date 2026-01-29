Gli ultimi sondaggi mostrano una lieve risalita dei contrari alla riforma Nordio, alimentando i dubbi su un possibile pareggio tra sì e no. I No sembrano aver guadagnato qualche punto, e l’effetto Trump potrebbe aver inciso sulla campagna elettorale, anche se ancora non si può parlare di una vera svolta. La situazione resta incerta, con i sostenitori del sì che cercano di mantenere il ritmo.

Sarà vero che i No sono in rimonta al punto di eguagliare i Sì? Lo dice un sondaggio e, oplà, tra i contrari alla riforma Nordio l’aria è un po’ cambiata. Di certo la cosa ha contribuito ad accendere un po’ di riflettori sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati per il quale si andrà a votare il 22-23 marzo (data confermata dalla sentenza del Tar), con l’incertezza che resta massima. L’esito è imprevedibile. Circola la sensazione che, come altre volte è accaduto, un appuntamento referendario diventi la calamita di pulsioni diverse, di inquietudini di vario genere. E che oltre che sul merito si voti su qualcos’altro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - No in risalita, il fattore Trump può pesare sul referendum (e su Meloni)

