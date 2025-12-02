Logistica Angelilli Lazio | Primo fattore per sviluppo 2026 sarà anno di negoziazioni
Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La logistica non è un semplice comparto produttivo, ma è il primo fattore abilitante dello sviluppo e richiede sempre più una programmazione, una visione strategica. Bisogna velocizzare i processi e tagliare la burocrazia inutile: da gennaio nella Regione Lazio partirà la zona logistica semplificata, la Zls, e questo sicuramente sarà un valore aggiunto in generale ma anche per tutto il sistema della logistica. Intendiamo poi varare un nuovo piano strategico della logistica e dei trasporti, che punti soprattutto sull'innovazione, sulle competenze, sulla digitalizzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#AgendaFIAP: Gli incontri e gli appuntamenti istituzionali di interesse per il settore #Trasporti e #Logistica ai quali prenderà parte il Direttivo FIAP questa settimana LINK: https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-notizie/agenda-fiap-settimana-dal-01-al- - facebook.com Vai su Facebook
Giovedì 27 novembre si terranno gli “Stati Generali della #Logistica del #Lazio – #Mobilità infrastrutture #innovazione e investimenti”, promossi dalla @RegioneLazio in collaborazione con @Unindustria Scopri di più sulla pagina #LinkedIn di ANITA: linkedi Vai su X
Porto, Latrofa agli Stati Generali della Logistica del Lazio - Il neo presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha partecipato alla fase conclusiva degli Stati Generali della Logistica del Lazio 2025, iniziativa di Lazio ... Scrive msn.com
Dagli Stati Generali della Logistica del Lazio una strategia condivisa. L’iniziativa promossa da Lazio Innova con Unindustria - (FERPRESS) – Roma, 27 NOV – Si sono svolti oggi a Roma, presso l’Opificio 41 al Gazometro, gli Stati Generali della Logistica del Lazio, un evento della Regione Lazio, organizzato da Lazio Innova in c ... Riporta ferpress.it
Nasce la Zona logistica semplificata del Lazio: “Passaggio strategico per lo sviluppo del territorio” - Nella giornata di ieri la firma del decreto da parte del sottosegretario Alfredo Mantovano che segna “un passaggio strategico, forte ... Riporta latinatoday.it
Snellire i processi e più investimenti: primo ok alla Zona logistica semplificata - La zona logistica semplificata ha incassato il via libera del ministro degli Affari europei e della coesione ... Si legge su rainews.it
L’interporto di Orte sarà uno snodo strategico europeo, dalla Regione Lazio il nuovo progetto - Al via il progetto di ampliamento del terminal ferroviario intermodale finanziato con oltre 8 milioni di euro di fondi europei. Come scrive milanofinanza.it
Lazio, motore d’innovazione: Angelilli lancia la Regione nella rete europea degli hub tecnologici - La vicepresidente Angelilli: «Il Lazio è uno scrigno di eccellenze, tra queste farmaceutiche, tecnologie digitali e aerospazio, ma il sistema produttivo deve essere dotato di strumenti ancora più adeg ... Si legge su tunews24.it