Lo massacrano in casa per la cocaina non pagata | botte filmate in diretta WhatsApp

Un uomo di 45 anni di Benevento viene picchiato in casa per un debito di 3.200 euro legato a cocaina non saldata. La violenza è stata ripresa in diretta tramite WhatsApp, mostrando le botte inflitte durante l'aggressione. La scena lascia intuire come la pressione legata alle somme non restituite possa esplodere in episodi di violenza fisica. Gli investigatori stanno ricostruendo i dettagli dell'aggressione e le persone coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Un debito di 3.200 euro per cocaina acquistata e non pagata sarebbe all’origine di una doppia aggressione ai danni di un 45enne di Benevento. Per questa vicenda il gip Salvatore Perrotta, su richiesta del pm Patrizia Filomena Rosa, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di cinque imputati, arrestati a dicembre 2025 in due distinti momenti dalla Squadra Mobile. Se non verranno scelti riti alternativi, il processo inizierà il 14 aprile. Tutti gli imputati sono attualmente detenuti in carcere. La persona offesa è assistita dall’avvocato Fabio Ficedolo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, al centro della vicenda ci sarebbe un debito non onorato: 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

