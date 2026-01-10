Lodi due tossici massacrano macchinista | come lo hanno ridotto

Un dipendente Trenord è stato aggredito da due persone a Lodi, suscitando preoccupazione tra i sindacati di categoria. L’episodio, che ha coinvolto un macchinista, evidenzia nuovamente le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro e la necessità di interventi per prevenire simili incidenti. La situazione richiede attenzione per tutelare i lavoratori e garantire un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso.

Preoccupazione tra i sindacati di categoria dopo l'ennesima aggressione nei confronti di un dipendente Trenord. Un'aggressione avvenuta solo poche ore dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il 34enne dipendente di Trenitalia colpito a morte da una coltellata vicino alla stazione di Bologna. Secondo quanto denunciato da Christian Colmegna, Segretario Regionale di FIT-CISL Lombardia, il 7 Gennaio 2026 verso le 15.35 un macchinista di Trenord in divisa è stato aggredito nella stazione di Lodi mentre era in attesa del treno diretto a Piacenza dove avrebbe dovuto prendere servizio poco dopo. «Il collega è stato avvicinato da due individui che all'apparenza sembravano essere dei tossicodipendenti in evidente stato di alterazione» spiega Colmegna.

