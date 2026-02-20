XX Settembre Tre in manette per spaccio

Il 20 settembre, la polizia locale ha arrestato tre persone per spaccio di droga, un episodio che ha scosso il quartiere. Gli agenti hanno intercettato i sospetti durante un'operazione di routine e hanno trovato sostanze stupefacenti in uno dei loro veicoli. A supporto delle indagini, è intervenuto anche il cane antidroga Grey, che ha aiutato a scoprire ulteriori merce nascosta. Nei giorni successivi, gli agenti hanno continuato le verifiche, facendo scattare altre manette. La lotta allo spaccio resta una priorità per le forze dell'ordine.

Tre arresti per spaccio in una manciata di giorni messi a segno dagli agenti del reparto Sicurezza Urbana della polizia locale, con il contributo del collega a quattro zampe Grey. I primi due sono stati effettuati sabato, all'altezza della scalinata del Pincio in piazza XX Settembre, quando due soggetti, di 24 e 25 anni, sono stati visti passare un piccolo involucro a un terzo uomo in cambio di una banconota. Bloccati, i due sono stati trovati in possesso rispettivamente di 6 frammenti di hashish e 10 euro e di sette palline termosaldate contenenti cocaina e 220 euro. Gli agenti hanno quindi esteso il controllo alla stanza in cui alloggiava uno dei due uomini, dove hanno trovato altri due frammenti di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.