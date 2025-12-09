temporary store natalizio a udine in piazza xx settembre

Dal 20 novembre al 6 gennaio, il centro di Udine ospita il Temporary Store natalizio in piazza XX Settembre, presso i “Combattenti”. Ideato da Confartigianato Udine e Cna Fvg, questa iniziativa offre un'opportunità unica di shopping e di promozione delle eccellenze locali, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente per residenti e visitatori.

Fino al 6 gennaio, ai “Combattenti” di piazza XX Settembre, il Temporary Store ideato da Confartigianato Udine e Cna Fvg. Aperto ogni giorno dalle 10 alle 18. Chiuso il 25 e il 26 dicembre e 1° gennaio. Il presidente di Confartigianato Udine Tilatti: «L’artigianato ha un ruolo strategico nel mantenere viva la città». Il vicesindaco Venanzi: «Non c’è Natale senza gli artigiani. Udine è resiliente, in dodici anni ha perso il 20% delle sue attività, ma il calo è decisamente inferiore a quello registrato nelle altre città del Nordest». Cioccolatini squisiti da gustare e bellissimi da vedere, bottoni e addobbi natalizi in ceramica, accessori tessili per la casa, saponi naturali, sartoria e piccoli ricami, termoarredi di design, gioielli e decorazioni, cosmesi, angeli in legno e stoffa, complementi d’arredo e, naturalmente, gli immancabili panettoni, soffici, gustosi, originali nei gusti e nelle proposte regalo: è questa l’essenza del Temporary Store natalizio organizzato a Udine da Confartigianato Imprese Udine e Cna e che, inaugurato ieri (venerdì 5 dicembre), resterà aperto fino al 6 gennaio nella splendida cornice di piazza XX Settembre, ridando vita al negozio “Ai Combattenti”, chiuso da pochi mesi per cessata attività. 🔗 Leggi su Udine20.it