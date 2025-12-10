Carabinieri del Nas nel reparto del San Raffaele andato in tilt il nuovo manager | Non succederà mai più

I carabinieri del Nas hanno effettuato un intervento nel reparto del San Raffaele coinvolto nel recente episodio, con il nuovo manager che si è impegnato a garantire che simili incidenti non si ripetano. In un comunicato, si è presa una netta distanza dall’accaduto, sottolineando l’impegno a migliorare la gestione e la sicurezza del reparto.

Una presa di distanza netta da quanto accaduto (“l’episodio dei giorni scorsi non rappresenta in alcun modo ciò che siamo”) e una rassicurazione affinché simili situazioni non si verifichino mai più. È quanto ha scritto in una nota Marco Centenari, il nuovo amministratore dell’ospedale San. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Caos al San Raffaele, i carabinieri del Nas nel reparto andato in tilt. Il nuovo ad: “La sicurezza dei pazienti prima di tutto” - Verifiche in corso al reparto di Medicina ad alta complessità dopo il cortocircuito della notte tra il 6 e 7 dicembre e le dimissioni di Galli. Si legge su msn.com

