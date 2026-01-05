A Monza oggi la fiaccolata per la pace | in piazza contro le guerre

Oggi a Monza si svolge una fiaccolata per la pace, promossa dal Pd locale. L'iniziativa si svolge in risposta agli ultimi eventi internazionali, tra cui l’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela. L’obiettivo è esprimere solidarietà e promuovere un messaggio di pace e dialogo. La manifestazione si svolge in piazza, coinvolgendo cittadini e rappresentanti della comunità locale.

Monza scende in piazza contro le guerre. A poche ore dall’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela il Pd di Monza organizza una fiaccolata per la pace. L’appuntamento è per oggi, lunedì 5 gennaio, alle 18 con partenza da largo Mazzini e con arrivo in piazza Roma, davanti all’Arengario.Una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Monza oggi la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerre Leggi anche: A Monza la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerre Leggi anche: Coltiviamo la pace, un messaggio di speranza contro tutte le guerre Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. A Monza la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerre; Monza, Pd e Giovani Dem organizzano una manifestazione per la Pace; A Monza la fiaccolata per la pace | in piazza contro le guerre. A Monza la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerre - A poche ore dall’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela il Pd di Monza organizza una fiaccolata per la pace. monzatoday.it

Monza, Pd e Giovani Dem organizzano una manifestazione per la Pace - Nasce dopo l’attacco militare al Venezuela ordinato dal Dipartimento della Guerra di Donald ... msn.com

Saldi a Monza: cosa comprare oggi Oggi è il giorno giusto per fare affari in città Con i saldi invernali a Monza appena partiti, i negozi sono pieni e le occasioni non mancano. Cappotti e piumini: i più ricercati, sconti già interessanti Scarpe e stivali: n - facebook.com facebook

Oggi di gattini stanchi. #gattile #gattolandia #monza #milano #adozionigatto #adoptdontshop x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.