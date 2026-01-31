Portuali europei contro le guerre sciopero anche a Livorno | venerdì 6 febbraio la mobilitazione in oltre venti scali del Mediterraneo

Venerdì 6 febbraio i portuali di Livorno scendono in piazza per lo sciopero contro le guerre. In tutta Europa, da Bilbao a Tangeri, i lavoratori dei porti si fermano per protestare contro il traffico di armi e le tensioni internazionali. Oltre venti scali del Mediterraneo si preparano a bloccare le attività, tra cui anche il porto di Livorno, per dire basta alle guerre e alle conseguenze che portano. La mobilitazione mira a far sentire la voce di chi lavora quotidianamente nei porti, stanco di essere coinvolto in question

Da Bilbao a Genova passando per il nostro porto, ecco in cosa consiste la giornata di sciopero. Usb: "I portuali non lavorano per le guerre" Da Bilbao a Tangier passando per Genova, Trieste, Mersin, Amburgo. Venti porti, tra cui anche Livorno, pronti a fermarsi per dire ancora una volta "no alle guerre" e al traffico di armi. Perché, sia chiaro, i portuali non lavorano per le guerre. Uno sciopero europeo, che potrebbe addirittura allargarsi, organizzato dai sindacati Enedep (Grecia), Lab (Paesi baschi), Liman-Is (Turchia), Odt (Marocco) e l'Unione sindacale di Base per venerdì 6 gennaio, con manifestazioni collegate in ogni città.

