Ancora uno sgombero in Porto vecchio | chiuso il magazzino 118

Questa mattina, alle otto, le forze dell’ordine hanno fatto un nuovo sgombero nel Porto vecchio. Hanno chiuso il magazzino 118, l’ex direzione dello scalo, lasciando i lavoratori e i residenti a chiedersi cosa succederà ora. Le operazioni sono state rapide, senza grandi incidenti, ma il disagio resta.

Le operazioni si sono svolte dalle 8 di questa mattina. Sul posto personale tecnico e della polizia di Stato. Una ventina i richiedenti asilo trovati all'interno dell'edificio, che han preso posto quasi subito negli altri magazzini Nuovo sgombero in Porto vecchio nella mattinata di oggi 5 febbraio. Nelle operazioni, iniziate verso le 8, è stato interessato l'edificio 118, ovvero l'ex direzione dello scalo. A effettuare le operazioni è il Reparto mobile della polizia di Stato. Le ragioni, secondo la questura che ha coordinato le operazioni, sono da ricondurre “alla sicurezza dell'edificio”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Porto vecchio

Nella zona del Porto Vecchio di Trieste, oltre 100 migranti saranno trasferiti nell'ambito di un'operazione di sgombero.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Porto vecchio

Argomenti discussi: Dopo 24 anni sgomberato il centro sociale Zk; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Alloggi comunali occupati abusivamente, due nuove ordinanze di sgombero; A Roma sgombero del ZKSquat occupato. Insorgono gli antagonisti: Ci vuole la lotta armata.

A Roma sgombero del ZKSquat occupato. Insorgono gli antagonisti: Ci vuole la lotta armataIl centro sociale di Ostia Antica era occupato da quasi 24 anni e ospitava soprattutto concerti di musica punk, hardcore e chiptune ... ilgiornale.it

Nuovo sgombero in Porto Vecchio: trasferimenti insufficienti e diritti negati pressenza.com/it/2026/02/nuo… #ics #migranti #trieste x.com

Telequattro Trieste. . TRIESTE | NUOVO TRASFERIMENTO DI MIGRANTI DAL PORTO VECCHIO: SGOMBERATI I MAGAZZINI 7 E 10 – Nuova operazione di sgombero e controllo nell’area del Porto Vecchio, dove le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettur facebook