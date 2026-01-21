Durante una regata transatlantica, uno yacht a vela tedesco è stato coinvolto in un grave incidente che ha causato la morte di un membro dell’equipaggio. L’incidente si è verificato in mare aperto, durante la competizione, e le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell’accaduto. La notizia evidenzia la natura rischiosa delle regate in mare aperto e l’importanza delle misure di sicurezza.

Un membro dell’equipaggio di uno yacht a vela tedesco è morto dopo un incidente avvenuto durante una regata nell’oceano Atlantico. A comunicarlo è stata l’Academic Sailing Club di Berlino (ASV-Berlin): la vittima, la cui identità non è stata diffusa, è rimasto gravemente ferito dopo che “si è verificato un grave incidente ” a bordo dell’imbarcazione Walross 4. “Il membro dell’equipaggio coinvolto è stato trasferito su una nave mercantile nelle vicinanze nell’ambito delle misure attivate con i servizi di soccorso competenti. Purtroppo la persona è poi morta “, ha spiegato il club in una nota. L’ASV-Berlin ha mostrato vicinanza alla famiglia e ha precisato che gli altri membri dell’equipaggio stanno “ricevendo assistenza professionale ” mentre proseguono il viaggio verso il porto di destinazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è stato un grave incidente”, coinvolto uno yacht a vela tedesco: un uomo è morto in alto mare durante una regata transatlantica

