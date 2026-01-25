La ristorazione guarda al futuro Si inizia dall’ Open Day di Polo Spa

La ristorazione si avvia verso nuove prospettive, con momenti di confronto e aggiornamento. L’Open Day di Polo Spa, sulla Riviera, rappresenta un’occasione per professionisti e operatori del settore di approfondire tematiche legate a innovazione, approvvigionamento e sviluppo. Un evento pensato per favorire incontri e scambi di idee, contribuendo a consolidare la crescita e la qualità del settore nel futuro prossimo.

La riviera ospita un importante evento dedicato ai professionisti della ristorazione e a coloro che commerciano e riforniscono in questo settore. L’appuntamento è lunedì, dalle 10 alle 18, al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, dove si terrà l’ Open Day - La ristorazione a 360°, una giornata dedicata ai professionisti del foodservice e dell’ hospitality, organizzata da Polo Spa, una tra le società top in Italia del settore. L’iniziativa nasce fondamentalmente per rafforzare la presenza di Polo Spa in riviera e presentare un modello di servizio integrato e concreto per accompagnare al meglio la stagione 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

