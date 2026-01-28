Benitez alla vigilia di Roma-Panathinaikos | rispetto progetto e una sfida che guarda al futuro

Alla vigilia della partita tra Roma e Panathinaikos, Rafa Benitez si presenta in conferenza stampa. L’allenatore greco parla di rispetto, di un progetto comune e di una sfida che guarda al futuro. Mette anche in evidenza un episodio drammatico che ha scosso il calcio in Grecia nelle ultime ore.

Alla vigilia della sfida tra Roma e Panathinaikos, in programma nelle prossime ore, Rafa Benitez, allenatore del club greco, ha preso la parola dai microfoni di Sky Sport per presentare il match, soffermandosi non solo sugli aspetti tecnici ma anche su un episodio drammatico che ha colpito il calcio greco nelle ultime ore. Il tecnico spagnolo ha voluto aprire il suo intervento con un messaggio di vicinanza ai tifosi coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto durante una trasferta in pullman. «La prima cosa che volevo dire è che c’è stato un incidente dei tifosi del Paok, voglio dare le mie condoglianze alla famiglia e aspetto che la gente che è in ospedale esca veloce, perché è sempre una brutta notizia», ha dichiarato Benitez, scegliendo un tono sobrio e rispettoso prima di entrare nel merito della partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

