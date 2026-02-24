LIVE Inter-Bodo Glimt Champions League calcio in DIRETTA | Frattesi e Pio Esposito partono titolari!

Frattesi e Pio Esposito sono partiti titolari nell’Inter contro il Bodo Glimt, una partita valida per la Champions League. La scelta dell’allenatore ha alimentato le speranze di una vittoria importante, soprattutto con la presenza di giovani talenti in campo. I giocatori hanno subito mostrato determinazione, cercando di conquistare il primo gol. La partita continua con un ritmo intenso, mentre i tifosi aspettano il primo brivido.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Queste le formazioni ufficiali: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu BODOGLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen 20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta di Inter-Bodo Glimt. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Bodo Glimt, Champions League calcio in DIRETTA, Chivu cerca la rimonta senza Lautaro Martinez. L'Inter ritrova il BodoGlimt nella sfida di ritorno del playoff di Champions League.