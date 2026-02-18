Bodo Glimt Inter LIVE 1-1 | Pio Esposito pareggia i conti

Bodo Glimt e Inter sono in parità 1-1 alla fine del primo tempo, grazie a un gol di Pio Esposito. La partita si gioca all’Aspmyra Stadion alle 21, aprendo i playoff d’andata della Champions League 202526. I padroni di casa cercano di sfruttare il vantaggio del campo, mentre l’Inter prova a rispondere alle iniziative avversarie. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che cercano di ottenere un risultato favorevole. La partita prosegue con intensità e attenzione da parte di tutti i protagonisti.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, playoff d'andata della Champions League 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, match d'andata dei playoff di Champions League 202526, per accedere agli ottavi di finale. Trasferta ostica in Norvegia per i nerazzurri, che dovranno vedersela anche col clima gelido e un terreno di gioco non in perfette condizioni. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 32? GOL CONFERMATO – Lungo check del Var per un possibile fallo di mano di Carlos Augusto o di Pio Esposito, rete regolare e confermata.