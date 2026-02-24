LIVE Berrettini-Nava ATP Santiago 2026 in DIRETTA | inizia una nuova avventura sul rosso

Matteo Berrettini affronta Emilio Nava in un match difficile a Santiago del Chile, motivo di questa sfida è la qualificazione agli ottavi di finale del torneo ATP. Il tennista italiano cerca di riprendere fiducia dopo le ultime prestazioni, mentre il giovane americano punta a sorprendere sul campo in terra rossa. La partita si gioca in un clima caldo e umido, che potrebbe influenzare le energie dei giocatori. I tifosi seguono con attenzione ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio a Santiago del Chile di Matteo BERRETTINI, che affronta l’americano Emilio NAVA in un match molto complicato per un posto gli ottavi di finale. Romano che ha scelto di partire dalla terra battuta sud americana evitando così di sottoporsi a sforzi eccessivi e magari accumulando qualche manciata di punti in più rispetto ai 500 arabi, che lo avrebbero proiettato a giocare le qualificazioni causa mancanza di ranking sufficiente per il Main Draw. Questa settimana l’azzurro gioca da numero 64 del mondo virtuale e vincendo oggi non scalerebbe posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Berrettini-Nava, ATP Santiago 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini gioca a Santiago del Cile, dopo aver partecipato a Buenos Aires e Rio de Janeiro, per via di una serie di match programmati in Sud America.

LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizia una nuova avventura europeaBenvenuti alla diretta della partita tra Civitanova e Montpellier, valida per la prima giornata della Champions League di volley 2025-2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-Nava, ATP Santiago 2026: orario, programma, streaming; Tennis Tracker: tutte le notizie sul tennis in Diretta!; Live Tomás Barrios - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 17/02/2026; Cobolli in semifinale a Delray Beach, Berrettini si ferma a Buenos Aires.

Dove vedere in tv Berrettini-Nava, ATP Santiago 2026: orario, programma, streamingProsegue la trasferta in Sud America per Matteo Berrettini. Dopo le due apparizioni nei tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, il romano scenderà in ... oasport.it

LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 6-2, 3-6, ATP Rio 2026 in DIRETTA: tra pioggia e interruzioni in semifinale ci va il peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04:05 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato ... oasport.it

In attesa dell'esordio di martedì alle 19 contro Emilio Nava, Matteo Berrettini parla di obiettivi, di terra battuta, dei successi in Coppa Davis e del futuro dei tornei sudamericani: “Stadi pieni, dovrebbero considerarlo quando si decide sul calendario” - facebook.com facebook