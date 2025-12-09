LIVE Civitanova-Montpellier Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizia una nuova avventura europea

Benvenuti alla diretta della partita tra Civitanova e Montpellier, valida per la prima giornata della Champions League di volley 2025-2026. Seguite con noi l'esordio europeo delle due squadre nel Gruppo E, in un appuntamento che promette grande spettacolo e emozioni. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale sulla sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida d’esordio nella Champions League di Volley 2025-2026 che vede di fronte la LUBE CIVITANOVA MARCHE opposta ai francesi del Montpellier HSC nel Gruppo E. I ragazzi di coach Medei esordiscono nella massima competizione europea contro una compagine che potrebbe creare grattacapi ai vice campioni d’Italia, visto il loro stato di forma non eccezionale confermato nell’1-3 contro Modena in Superlega. Questi ultimi che hanno alzato il trofeo per due volte nella propria storia con l’ultimo successo in ordine di tempo è arrivato nel 2019 a Berlino battendo nell’atto finale lo Zenit Kazan mentre il primo risale al 2002. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizia una nuova avventura europea

Debutto Lube in Champions League Montpellier. Martedì h20.30 Eurosuole Forum ?La carica di Alex Nikolov e Marko Podrascanin Sky Sport ArenaDAZN Sky DAZN 1 Radio Arancia #esserelube #cucinelube #creokitchens #cevchampionsleague Vai su X

?Gargiulo: "Scalpito per giocare la Champions League in maglia Lube davanti ai Predators!" Martedì (h20.30) Montpellier per il centrale arriva il debutto assoluto nella kermesse https://www.lubevolley.it/news/2025-12-07-giovanni-gargiulo-non-vedo-lor - facebook.com Vai su Facebook

La Lube in Champions: inedite le avversarie. Civitanova nel girone E con Varsavia, Montpellier e Leuven - Dall’urna del Lussemburgo esce un girone di coppa dei campioni impegnativo ma non proibitivo per i cucinieri di coach Medei. Scrive corriereadriatico.it