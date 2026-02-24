LIVE Alle 21 Inter-Bodo | Pio e Thuram titolari l' ex Milan Hauge dal 1'

L'Inter ha scelto di schierare Pio e Thuram come titolari nel match contro il Bodo, deciso dalla vittoria di 3-1 all’andata. L’ex Milan Hauge partirà dal primo minuto, puntando a ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione. I nerazzurri cercano di riscattarsi davanti ai propri tifosi, affrontando una sfida decisiva nel ritorno dei playoff di Champions. La partita inizia alle 21 a San Siro.

L'arbitro del match sarà lo spagnolo Alejandro Hernández. Glli assistenti, invece, Jose Naranjo e Diego Rojo. (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen Inter-Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League in programma alle 21 di oggi, sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bodo Glimt Inter LIVE 2-1: l’ex Milan Hauge trafigge i nerazzurriBodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nella partita di andata dei playoff di Champions League 202526.

LIVE Alle 21 Bodo-Inter: Chivu si affida a Lautaro e Pio Esposito per scardinare il muro norvegeseAlle 21, si gioca Bodo-Inter, partita decisiva dei playoff, dopo che lo scorso anno il Manchester City è stato sconfitto e la Juventus è passata senza problemi.

Inter-Bodo Glimt, Amazon Prime Video o Sky? Dove vederla in tv e in streamingIn campo alle 21 a San Siro per il ritorno dei playoff. L'arbitro sarà lo spagnolo Alejandro Hernández ... msn.com

In campo alle 21 a San Siro, sold out per l'occasione. Attesi 4300 tifosi dei Reds. Arbitra Felix ZwayerSan Siro sold out per Inter-Liverpool. Oltre 75mila spettatori presenti, con circa 4300 tifosi dei Reds. Appuntamento alle 21 a San Siro per la quinta giornata della nuova Champions League. A dirigere ... gazzetta.it

La probabile formazione con cui l'Inter stasera cercherà di il Bodo Glimt e passare agli ottavi di Champions League Tu qualcosa - facebook.com facebook

Nilsen: "Inter, se sottovaluti il Bodo sei morta. Io, il Milan e il gol nel derby, ora sono Ceo" x.com