LIVE Alle 21 Bodo-Inter | Chivu si affida a Lautaro e Pio Esposito per scardinare il muro norvegese

Alle 21, si gioca Bodo-Inter, partita decisiva dei playoff, dopo che lo scorso anno il Manchester City è stato sconfitto e la Juventus è passata senza problemi. Chivu, allenatore nerazzurro, punta tutto su Lautaro Martinez e Pio Esposito per superare la difesa norvegese. Il match si svolge allo stadio Aspmyra, dove l’Inter cerca di ottenere un risultato positivo in un ambiente caldo e rumoroso. I nerazzurri sperano di aprire le porte alla fase successiva con una prestazione concreta.

(4-3-3) Haikin; Siovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen. (3-5-2) Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu Bodo-Inter sarà diretta dal tedesco Siebert e dagli assistenti Seidel e Foltyn, 4° uomo Schlager. Al Var un altro tedesco, Dingert, mentre all'Avar ci sarà il francese Brisard. Bodo-Inter, andata dei playoff, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

