Bodo Glimt Inter LIVE 2-1 | l’ex Milan Hauge trafigge i nerazzurri

Bodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nella partita di andata dei playoff di Champions League 202526. Hauge, ex giocatore del Milan, ha segnato il gol decisivo al 75°, sorprendendo i nerazzurri con un tiro preciso da fuori area. La squadra norvegese ha mostrato grande determinazione, sfruttando le occasioni create in casa. La partita si è giocata all’Aspmyra Stadion, davanti a un pubblico entusiasta. L’Inter dovrà ora recuperare il risultato nella gara di ritorno.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, playoff d'andata della Champions League 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, match d'andata dei playoff di Champions League 202526, per accedere agli ottavi di finale. Trasferta ostica in Norvegia per i nerazzurri, che dovranno vedersela anche col clima gelido e un terreno di gioco non in perfette condizioni. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.? 61? GOL DEL BOGO GLIMT – Palla persa sanguinosa in uscita dall'Inter, Hauge calcia forte col mancino: palla sott la traversa.