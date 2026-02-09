Plemmirio volontari ripuliscono l’area protetta dopo la tempesta | Green Challenge per un futuro più pulito

Sabato 7 febbraio, un gruppo di volontari si è messo in azione al Plemmirio, l’area marina protetta vicino a Siracusa. Dopo la tempesta, hanno iniziato una grande operazione di pulizia per rimuovere i rifiuti lasciati sulle spiagge e in acqua. È l’inizio di un progetto chiamato Green Challenge, che punta a rendere più pulito e più sicuro il mare. I volontari hanno lavorato tutta la giornata, impegnandosi per ripulire il territorio e sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente.

Una giornata dedicata alla rimozione dei rifiuti, nell'ambito del progetto Green Challenge, ha interessato sabato 7 febbraio il Plemmirio, area marina protetta nei pressi di Siracusa. L'iniziativa, promossa dall'attivista Sebastian Colnaghi, ha visto la partecipazione di volontari impegnati nella pulizia delle rocce e delle coste, particolarmente colpite dai detriti portati dal recente ciclone Harry. Colnaghi ha sottolineato come questa giornata rappresenti solamente l'inizio di un impegno più ampio e costante per la salvaguardia dell'ambiente. Il fine settimana appena trascorso ha visto un angolo di Sicilia impegnato in una battaglia silenziosa contro l'inquinamento.

