Olimpiadi oltre 2mila volontari impegnati nella cerimonia di apertura

Questa sera allo stadio San Siro si accendono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oltre 2.000 volontari sono impegnati nell’evento, tra cui 900 del Team26. Sono loro a dare il ritmo alla cerimonia di apertura, che promette di essere spettacolare. La città si prepara ad accogliere atleti e pubblico da tutto il mondo, con l’energia che si sente già nell’aria.

