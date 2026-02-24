Prende a coltellate il padre 26enne arrestato per tentato omicidio

Un giovane di 26 anni ha ferito il padre con un coltello durante un violento conflitto familiare. La discussione si è intensificata improvvisamente, portando l'uomo a infierire con diverse coltellate. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, bloccando il figlio e portandolo in caserma. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nel quartiere, dove la famiglia abita da anni. La dinamica dell’aggressione resta da chiarire.

Prima la lite, poi le coltellate, l'arrivo dei carabinieri e l'arresto per tentato omicidio del padre. Si è rischiata la tragedia nella serata del 19 febbraio scorso a Desio. Vediamo cosa è successo. Da quanto ricostruito dai carabinieri, il 26enne si trovava a casa coi familiari. Di un tratto è scoppiata una violenta lite tra lui e il genitore. Il giovane avrebbe quindi impugnato un coltello a serramanico e sarebbe andato a colpire più volte il genitore alla testa con alcuni fendenti. Un familiare della vittima ha subito chiamato il 112 e pochi istanti dopo i carabinieri di Desio sono subito arrivati sul posto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

