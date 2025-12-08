La lite in casa degenera Coltellate alla compagna e alla mamma di lei | denunciato
Lite in casa degenera: al culmine di una discussione un 31enne colpisce con un coltello da cucina la compagna e la madre di lei. L’episodio di violenza è avvenuto nei giorni di scorsi. Era notte quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata sono intervenuti a Monte San Giusto, nell’abitazione di un uomo di 31 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, dopo una segnalazione per lite in ambito familiare. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno accertato la presenza, oltre al 31enne, della sua compagna, del figlio minorenne della coppia e dei genitori della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
