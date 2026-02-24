Sanremo 2026 Luca Bizzarri contro La Russa | Siamo un Paese di elettori rinco…

Luca Bizzarri ha criticato pubblicamente Ignazio La Russa, accusandolo di rappresentare un’Italia di elettori poco consapevoli. La polemica nasce da alcune dichiarazioni recenti del politico, che Bizzarri ha definito offensive e fuori luogo. L’attore ha scritto sui social che questo tipo di discorsi alimenta divisioni e peggiora il clima politico nel Paese. La discussione ha già attirato l’attenzione di molti, mentre si avvicina l’inizio del Festival di Sanremo.

È un Festival di Sanremo alle prese con le polemiche prima ancora di cominciare. L’ultima ha per protagonista Luca Bizzarri, che ieri sera sui social ha attaccato Ignazio La Russa. Su X, il comico genovese si è rivolto al proprio pubblico per criticare l’intervento sui social della seconda carica dello Stato a favore di Andrea Pucci. Il presidente del Senato in un video ha infatti lanciato una sorta di appello al direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, affinché possa richiamare sul palco il comico, che ha rinunciato alla co-conduzione della terza serata della kermesse canora dopo gli insulti e le accuse social dovute alle battute sessiste e razziste che hanno caratterizzato la sua carriera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026 diventa un caso di Stato? La Russa invoca una “presenza riparatoria” di Pucci e Bizzarri sbotta: “Non abbiamo più speranze”La tensione per il Festival di Sanremo 2026 cresce dopo che La Russa ha chiesto una presenza riparatoria di Pucci e Bizzarri si è infuriato, affermando di aver perso ogni speranza.

Luca Bizzarri: "Non hanno un (amico) dubbio"Luca Bizzarri torna sul palcoscenico del Teatro Celebrazioni di Bologna con il suo nuovo spettacolo,

