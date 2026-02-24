L’Inter crolla con il Bodo Glimt | addio alla Champions League prima degli ottavi Calcio italiano ai minimi

L’Inter ha perso contro il BodoGlimt, causando l’eliminazione dalla Champions League prima degli ottavi. La squadra di Chivu, che voleva qualificarsi con una vittoria davanti al suo pubblico, non è riuscita a invertire il risultato negativo dell’andata. Nonostante l’impegno, i nerazzurri hanno mostrato alcuni limiti in attacco e difesa, e ora devono concentrarsi sulle competizioni nazionali. La sfida si è conclusa con una sconfitta netta, lasciando molti tifosi delusi.

L’Inter si è presentata di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro per cercare il grande ribaltone e meritarsi la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, invece i neroazzurri sono crollati al cospetto del BodoGlimt: chiamati a recuperare la sconfitta per 3-1 subita settimana scorsa in Norvegia, i ragazzi di Chivu non sono riusciti a reagire e devono salutare la massima competizione europea, dopo aver raggiunto la finale nella passa edizione. I padroni di casa si sono trovati sotto per 2-0: le reti di Hauge al 58? ed Evjen al 72? hanno tramortito la capolista della Serie A, ormai lanciata verso la conquista dello scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

