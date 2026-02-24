LIVE Inter-Bodo Glimt 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!
L'Inter e il Bodo Glimt si affrontano in una partita di Champions League, con il risultato di 0-0 al termine del primo tempo. La squadra di casa ha tentato diverse azioni offensive senza trovare la rete, probabilmente influenzata dall’assenza di Lautaro Martinez. I tifosi restano in attesa di miglioramenti nella ripresa, mentre le due squadre si preparano a riprendere il gioco. La partita riprende tra pochi minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Inter che chiude il primo tempo in attacco ma senza segnare, sembra essere determinante l’assenza di Lautaro Martinez. Thuram ancora sottotono mentre Pio Esposito sembra ancora troppo acerbo per partite decisive. Servirà una reazione rabbiosa e l’ingresso di Bonny per spingere totalmente tutti in avanti. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Inter-Bodo Glimt 0-0. 43? Dimarco con il sinistro manda alto. 41? Frattesi chiede un rigore, ma il giocatore avversario la tocca con il fianco non con il braccio. 39? Bodo che si difende bene diligentemente. 🔗 Leggi su Oasport.it
