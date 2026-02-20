Intelligenza artificiale e saggezza umana | il filosofo francese andler sulla distanza eterna tra uomo e macchina
Il filosofo e matematico francese Daniel Andler, di 79 anni, attribuisce alla crescita di dati e potenza di calcolo la sfida di raggiungere un’intelligenza paragonabile a quella umana. Andler afferma che, nonostante i progressi tecnologici, la macchina non potrà mai sostituire la saggezza e l’esperienza del pensiero umano. Egli sottolinea come l’intelligenza artificiale, anche se avanzata, rimanga distante dalla complessità e dalla profondità della mente umana. La discussione si concentra sull’impossibilità di colmare questa distanza tra uomo e macchina.
il filosofo e matematico francese daniel andler, 79 anni, professore onorario di sorbonne université, sostiene che l'aumento di dati, parametri e potenza di calcolo non porterà a una forma di intelligenza umana. durante la fiera internazionale del libro di taipei, andler ha evidenziato che l'intelligenza artificiale e la saggezza umana seguono traiettorie distinte: l'IA non si avvicinerà automaticamente all'essere umano potenziando la propria efficienza, ritenendo tale convinzione un' illusione di continuità. daniel andler e la visione sull'intelligenza artificiale. secondo andler, la scalabilità – cioè l'aumento di dati, parametri e risorse di calcolo – mostra ormai benefici decrescenti.
