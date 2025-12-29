Blerina Jance la biologa del San Gerardo premiata per la sua scoperta sulla rara alterazione del sangue

Blerina Jance, biologa presso l'Ospedale San Gerardo, ha ricevuto un riconoscimento per una scoperta accidentale che ha portato all'identificazione di una rara alterazione genetica del sangue. Questa variazione ereditaria, già nota in letteratura scientifica, ha contribuito ad approfondire la comprensione di specifiche condizioni genetiche. La ricerca evidenzia l'importanza di studi clinici e diagnosi accurate per migliorare le terapie e la gestione delle malattie rare.

