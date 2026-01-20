Perché il San Gerardo e il Policlinico sono tra i migliori ospedali d' Italia

Il San Gerardo e il Policlinico sono tra i migliori ospedali d’Italia grazie alla loro eccellenza clinica e all’investimento continuo in tecnologie all’avanguardia. Questi centri sanitari si distinguono per professionalità, innovazione e attenzione al paziente, garantendo servizi di alto livello e risultati clinici di rilievo. La loro posizione nel panorama sanitario nazionale riflette un impegno costante nel miglioramento delle cure e nella ricerca medica.

Quattro ospedali ai vertici nazionali per qualità clinica, investimenti milionari in tecnologie d’avanguardia, oltre 2.630 bambini nati in un anno con il tasso di cesarei più basso d’Italia. Il nuovo rapporto Agenas sul 2025 certifica Vimercate, Desio, San Gerardo e Policlinico di Monza ai.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

