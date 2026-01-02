Guasto alla linea elettrica | circolazione dei treni sospesa tra Bari e Foggia

A causa di un guasto alla linea elettrica, la circolazione dei treni tra Bari e Foggia è sospesa a partire dalla tarda mattinata di oggi, 2 gennaio. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e si stanno attualmente valutando interventi per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Circolazione dei treni sospesa sulla linea Bari-Foggia dalla tarda mattinata di oggi, 2 gennaio. Lo stop sarebbe legato a un inconveniente tecnico che ha riguardato la linea elettrica. Treni fermi e ritardi. Secondo prime informazioni, si sarebbe verificata la caduta di alcuni cavi elettrici.

